Власти Канады расследуют, как компоненты канадского производства оказались в иранских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Shahed-136, используемых Россией в войне против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как передала 16 ноября базирующаяся в Киеве неправительственная организация StateWatch, более 30 компонентов западных фирм обнаружены в иранских БПЛА Shahed-136. По сведениям Киева, Россия использует эти аппараты под названием «Герань-2».

По данным StateWatch, начинка Shahed-136 — за исключением двигателя иранского производства — полностью состоит из иностранных компонентов. Украинской разведке удалось выявить более 30 европейских и американских компаний, чьи разработки использовались в дронах. Большинство фрагментов — американского производства. Сервопривод — американской HITEC RCD USA, элементы питания — японской Panasonic Corporation, керамическая антенна — канадской Tallysman Wireless. Плата управления собрана из японских и американских деталей. Плата питания — из немецких и китайских элементов. Блок управления — российской «Западприбор», указали в StateWatch.

«Очевидно, что мы чрезвычайно обеспокоены этими сообщениями», — отметил Трюдо. «Мы не хотим», чтобы канадские технологии использовались «в незаконной войне России в Украине» или для вклада Ирана в эту войну, добавил он.

При этом премьер Канады сослался на строгие ограничения на экспорт чувствительных технологий. По словам Трюдо, канадская сторона попытается выяснить, «как компоненты, которые не должны попасть в руки кого-либо вроде иранского правительства, на самом деле оказались именно там». Как добавил глава кабмина, Tallysman Wireless «полностью сотрудничает» со следствием.