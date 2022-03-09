«Заводы КамАЗ из-за дефицита импортных запчастей не смогут выпускать автомобили и шасси с американскими двигателями Cummins, немецкой коробкой передач ZF и топливной аппаратурой Bosch». Об этом в интервью «Известиям» сообщил гендиректор компании Дмитрий Леонов.

Он заявил, что, в связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами.

Сообщается также о приостановке до 11 марта сборки автомобилей АвтоВАЗ на нескольких заводах в России из-за нехватки электронных компонентов.