Какие уязвимые точки имеются в нашей региональной политике?

Военные столкновения между Азербайджаном и Арменией в принципе, привычное явление. Плюс, со временем вероятность их повторения увеличивается, нежели падает.

Дело в том, что отсутствие прочного и устойчивого мира всегда способствует эскалации военных действий, т.к. чем больше конфликт остается в неразрешенном состоянии, тем больше будет сторонников его силового решения.

Но чтобы разрешить конфликт даже силовым способом приходится дополнительный раз оценивать все возможные риски: ведь, не изучив все детали процесса, не взвесив все «за» и «против», нельзя хором объявить военное положение или начать военную кампанию.

Да, с этой точки зрения последние военные столкновения в Товузском направлении не стали для нас совсем уж сюрпризом – нет, мы прекрасно знаем, что противник, чтобы отодвинуть карабахскую проблему на второй план, жаждет открыть вторую огневую точку вдоль азербайджано-армянской границы.

Вдобавок, он руководствуется таким древним и золотым военным правилом, что, чем протяженнее будет линия фронта, тем труднее будет для противника.

Поэтому все планы, намерения и замыслы врага, в принципе, нам ясны. Но каждый раз мы должны выяснить для себя реальные и потенциальные ресурсы врага и ответить на вопрос: сумеет ли он, поддерживая под постоянным контролем Равнинный и Нагорный Карабах, одновременно спровоцировать военные столкновения и на других участках нашей границы?..

Признаться, мы не очень-то верим в тактическое предположение, что противник может быть сильным не только вдоль внутренних условных границ Нагорного Карабаха, но с таким же успехом поддерживать ситуацию под своим контролем и на других участках нашей границы!

Поэтому никто не сможет нас убедить в том, что Товузская военная кампания была исключительно делом рук самих армян.

Неслучайно, что и президент братской Турции Эрдоган также выразил свое недоумение по этому поводу, — открыто выступив с заявлением, что это вовсе не дело только армян…

Что же касается ресурсов для ведения войны, в первую очередь, надо держать в поле зрения военную технику и военную инфраструктуру врага и, конечно, следить за отдельными эпизодами военной дипломатии, особенно, сотрудничества в области военной техники и вооружений.

Неслучайно, что мы на этот раз стали свидетелями поставки вооружения из Сербии в Армению. Почему эта деталь, собственно говоря, так смутила нас?

Во-первых, отношения между Азербайджаном и Сербией находятся на высоком уровне.

Что скрывать, после того, как Азербайджан не признал суверенитет Косово, эти отношения вообще вышли на самый высокий уровень, хотя, принимая решение по Косово, официальный Баку действовал не из геополитических соображений, а чисто из принципов международного права.

Во-вторых, после того, как ОДКБ не стала вмешиваться в очередной военный конфликт между Баку и Ереваном, это должно было стать сигналом и для Сербии.

Но нас как раз смущает именно этот момент: вам не кажется, что в цепочке Белград -Тбилиси- Ереван не достает еще одного звена, то есть Москвы? Мы, конечно, как правило, не являемся сторонниками поспешных выводов, но всем известно, что Сербия имеет обширные геополитические связи с Россией почти с самого начала Югославского конфликта…

Но в этой затее нас больше смутило поведение Грузии, которая является нашим близким союзником, несмотря на то, что в последнее время в отношении Грузии слово «союзник» приходится употреблять с определенной осторожностью: хотя бы из-за того, что страсти вокруг известного монастыря Кешикчидаг не раз ставили под сомнение суть азербайджано-грузинских отношений.

Поэтому неудивительно, что только представители грузинской оппозиции заметили, что их страна не должна была допустить транзит вооружений в Армению через собственную территорию…

Таким образом в очередной раз выяснилось, что у нашей региональной политики и дипломатии имеются весьма уязвимые точки: нам всем известно, что Тегеран часто нарушает наши запреты касательно блокады Армении, несмотря на то, что не раз объявлял Армению страной-агрессором. Но на этот раз удар пришел со стороны наших западных ворот, т.е. со стороны Грузии.

Думается, что наши дипломаты должны работать над этим вопросом. Тут дело, конечно, непростое: через территорию Грузии перевозятся и российские военные поставки.

Но у нас должно быть стратегическое соглашение с Тбилиси. Если не ошибаемся, нечто схожее уже имеется. Если же нет, мы, все равно, обязательно должны договориться с грузинами: не через их территорию, не через нашу территорию не должны перевозиться вооружения, которые могут быть использованы против Азербайджана и Грузии.

Армения ведет войну с Азербайджаном, и понятное дело, что все вооружение, поставляемое в эту страну, используется против Азербайджана. И если Грузия не допустит военные перевозки через собственную территорию, тогда можно считать, что Армении уже не с чем будет воевать против Азербайджана или ей придется искать какие-то нелегальные пути для доставки вооружения, что весьма и весьма сложное и затратное занятие…