Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Израиля Идан Ролл обсудили в понедельник на встрече в Вашингтоне вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По его словам, Шерман и Ролл «обсудили важность партнерства США и Израиля, а также вопросы региональной безопасности». «Первый заместитель госсекретаря подчеркнула, что администрация [США] убеждена в том, что израильтяне и палестинцы в равной степени заслуживают свободы, процветания и достойного отношения», — отметил Прайс.

Как он добавил, Шерман также «подчеркнула непоколебимую приверженность США безопасности Израиля».