Хотя президент Украины Владимир Зеленский и объявил о начале наступления, боевые действия не выходят за рамки так называемых формирующих операций.

Проходят они на трех операционных направлениях и в их ходе есть серьезное продвижение украинской армии (ВСУ). В частности, на бердянском направлении освобождено четыре населенных пункта, а на мариупольском — три.

Здесь на границе Запорожской и Донецкой областей российские войска стоят перед реальной угрозой оперативного окружения в случае освобождения ВСУ двух важных в стратегическом отношении сел — Урожайного и Старомайорского.

Добавим к этому успешное продвижение ВСУ на северном и южном флангах Бахмута, чтобы представить какую серьезную дилемму приходится решать российскому командованию. По данным британской разведки, на отражении ударов ВСУ в Запорожской и Донецкой областях задействовано до 90% резервов. Именно здесь находятся наиболее боеспособные войска, переброшенные с левого берега Днепра в Херсонской области. В то же время по тем же данным украинское командование пока использовало менее 25% своих резервов. Есть основание полагать, что формирующие операции продолжатся как минимум 10-15 дней до одного или двух прорывов российской обороны.

Все это происходит на фоне тяжелейших потерь среди высшего офицерского состава оккупационной армии.

Независимые ТГ-каналы пишут, что под ракетный обстрел попал соседний с Бердянском город Приморск. ВСУ уничтожили там военную базу российских войск, склады и штаб 35-й общевойсковой армии.

В результате взрыва ракеты были убиты и ранены более 20 офицеров. Командующий 35-й армией генерал-майор Сергей Нырков получил тяжелое ранение, а начальник штаба армии генерал-майор Сергей Горячев погиб.

Естественно возникает вопрос о том, кто заменит двух важных командиров во время происходящего украинского наступления. Поскольку вместе с генералом погибло еще минимум восемь старших офицеров в чине от майора до полковника, в 35-й армии наблюдается жесточайший дефицит командного состава. Это чрезвычайно опасно для российских войск на бердянском направлении во время активных атак ВСУ, так как там проходит полоса ответственности 35 армии.

Плохие новости получил Кадыров. Как сообщил в Facebook журналист, политический эксперт и офицер ВСУ Кирилл Сазонов, в Запорожской области погиб соратник лидера Чечни Адам Делимханов. По его словам, украинская разведка занималась поиском скоплений российской техники и наткнулись на колонну кадыровцев. «Руководство подразделения «Ахмат». Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта (артиллерия — Авт.) среагировала мгновенно. Раненых нет, даже «скорая помощь» не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через полчаса прилетели — 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведосы (разведчики — Авт.) оставались там до последнего». По данным украинских разведчиков вместе с Делимхановым погибло около 200 человек личного состава.

Мы приведем некоторые данные на фоне разглагольствований Путина на встрече с военкорами о больших украинских потерях с начала наступления. И это при том, что по сведениям независимых экспертов, подтвержденных снимками со спутников, потери сторон примерно равные, российские несколько больше.

В частности по состоянию на 10 июня:

Российские потери в военной технике: всего: 88

Украинские потери в военной технике: всего: 83

По танкам: Россия — 18 ед., Украина — 13 ед. Из них один Leopard 2А4 и два 2A6.

По артиллерии (ствольной и самоходной): Россия — 14 ед. Украина — 4 ед.

Конечно, если российская пропаганда один танк «Леопарда» считает за десять, то это как-то военкоров успокаивает. Только почему столько крика?

Ответ очевиден. Вопреки военной науке, российская армия в обороне теряет примерно столько же сколько наступающая украинская. Соотношение должно быть примерно 3:1 в пользу обороняющихся. Только что российскому командованию военная наука. Они воюют не по науке, а как их учили или вообще они ничему не учились. Вот и получается все наоборот.

По мере того, как развертывается украинское наступление, в западных столицах все больше задумываются над будущими гарантиями военной безопасности Украины.

Конечно, самым действенным решением проблемы был бы прием Украины в НАТО, а затем и в Евросоюз. Однако на данный момент ведущие западные державы не готовы пойти на столь радикальный шаг. Главное препятствие — продолжающаяся война с Россией. Если сейчас принять Украину в Альянс, то начнет действовать 5 статья устава, а это означает войну всего блока с Россией. На это Запад пойти не может или не хочет.

С другой стороны, восточноевропейские страны настроены более решительно. Они ближе к России и острее чувствуют исходящую от нее опасность. Да и история их отношений не настраивает хоть на какой-то оптимизм.

В то же время все понимают, что Украина нуждается в коллективной поддержке. В первую очередь в военно-технической. И это долгосрочный тренд. Даже после завершения военных действий перевооружение, преобразование и реформирование не только ВСУ, но также и других сил безопасности будет продолжено и займет достаточно длительное время.

Если не прием в НАТО, то необходимы для Украины гарантии безопасности на период до вхождения в Альянс.

Для согласования позиций в Париже прошла встреча Веймарского треугольника — президентов Польши Анджея Дуды и Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца.

По инициативе французского президента на встрече обсудили «гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность», а также — как помочь ВСУ успешно провести наступление. Перед рабочим ужином, в ходе которого Макрон, Шольц и Дуда поговорили об этом и других вопросах подробно, они дали совместную пресс-конференцию.

До начала пресс-конференции Макрон провел встречу с Дудой. По мнению экспертов, одной из главных тем для переговоров лидеров Польши и Франции могло быть урегулирование расхождений между подходом Варшавы и других стран Восточной Европы и стран Балтии с одной стороны и западных стран (включая США, Германию и Францию) — с другой по вопросу вступления Украины в НАТО.

В то время, как в Польше и балтийских государствах призывают к гораздо более решительной поддержке и украинского сопротивления российской агрессии и украинского желания вступить в Североатлантический альянс, в Вашингтоне, Берлине и Париже заявляют о «нереальности» попадания Украины в НАТО, пока продолжается война. В связи с этим на ближайшем саммите Альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе, не следует ждать сенсаций.

Не ждут их и в Киеве. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, «Мы понимаем, что сегодня, во время войны, Украина не может стать членом НАТО — это противоречит (позиции) Альянса… Но на этом пути к НАТО нам нужны юридические гарантии безопасности, они подготовлены нашей стороной, и мы разговариваем с нашими партнерами».

Как пишет американская пресса, Вашингтон рассматривает для Украины «израильскую модель» безопасности, однако одним из препятствий для ее применения является высокая стоимость. США с начала российской полномасштабной агрессии предоставили Украине оборонной помощи на $40 млрд, в то время как Израиль ежегодно получает от США на эти цели в десять раз меньше.

Однако с учетом количества западных партнеров Украины финансовое бремя обеспечения ее безопасности, а значит и безопасности Европы можно разделить между, по крайней мере, членами НАТО. Могут присоединиться Япония, Австралия, Южная Корея и другие страны. Во всяком случае, в заседаниях «Консультативной группы по вопросам обороны Украины» (группа Рамштайн) участвует 54 страны. Они уже несут финансовые расходы по поставкам оружия Украине и вполне возможно, что согласятся делать это в будущем.

Президент Макрон в своем выступлении 31 мая на форуме GLOBSEC заявил, что «Мы должны построить нечто среднее между безопасностью, предоставляемой Израилю, и полным членством» (Украины в НАТО — Авт.). Как писала французская газета Le Monde, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель среди прочего «изучает» такую возможность: пятилетние гарантии Украине со стороны ЕС по финансированию поставок оружия и боеприпасов, а также обучению украинских военных.

Предоставление в том или ином виде западных гарантий Украине очень озаботило российские правящие круги. Стало понятно, что надежды на то, что Европа и США «устанут» от поддержки Украины являются опасными иллюзиями. Ничего такого в обозримом будущем не предвидится.

Другими словами, России предстоит война на истощение, в которой у нее нет никаких шансов на выигрыш. Объединенный Запад в широком смысле, включая Японию, Австралию, Южную Корею и др. в десятки раз мощнее в экономическом и финансовом отношении. Москва осталась только в компании Беларуси и Северной Кореи. Причем последняя с ней ровно до тех пор, пока это позволяет Пекин. Что же касается президента Беларуси Лукашенко, то он готов в любую минуту уйти от Путина. Вот только пока не знает, куда и как это сделать.

Кстати, он получил очень неприятное предупреждение. По данным белорусских оппозиционеров под давлением Путина Лукашенко в конце прошлого года был готов отдать приказ на вступление белорусской армии в Украину. Однако военные предупредили, что армия такой приказ выполнять не будет, так как не понимает, почему должна воевать с Украиной. И приказа не последовало. Армия не захотела выполнить один приказ, может проигнорировать и другой. Звоночек, как говорится.

Пока же идут с участием Киева поиски вариантов гарантий для Украины. Окончательное решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Одно ясно и непреложно. Гарантии будут даны и это еще один крайне неприятный факт для Путина и его режима.