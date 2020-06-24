Как жительницы Хачмаза прошли через посты и напали на приют в Баку?

Ежедневно Главное управление Государственной дорожной полиции распространяет данные о количестве оштрафованных лиц, которые пытаются попасть в Баку, нарушая условия строгого карантинного режима. Например, 24 июня 2020 года со стороны ГУГ ДП за нарушение введенного ужесточенного режима карантина с 00:00 23 июня по 00:00 24 июня к административной ответственности привлечены 1 082 участника дорожного движения.

Согласно информации, 866 человек привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, по статье 211.2 — за неиспользование индивидуальных защитных средств в такси и автобусах, два человека — за повторное совершение этих деяний по статье 211.3.

Одним словом, этими цифрами полицейские пытаются показать, что они твердо стоят на своем посту, и все лица, пытающиеся каким-то путем пройти через посты, привлекаются к ответственности. Но нападение на детский приют, руководимый председателем Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, ставит под вопрос надежность полицейских постов.

По ее словам, месяц назад сотрудники МВД поместили в приют 17-летнюю девочку. Ночью, с 23 на 24 июня, в 01:00 родственницы девочки — тетя и ее дочь -напали на приют. Они угрожали и выкрикивали оскорбления.

Агазаде проинформировала службу «102» МВД об инциденте, и вскоре на место прибыла полиция. Эта ситуация оказала негативное влияние на детей в приюте. Конечно, эти моменты были зафиксированы камерами безопасности, отмечает Агазаде, и видеозаписи будут переданы в правоохранительные органы.

«Эту девочку привезли в приют месяц назад в очень плохом состоянии. Она рассказала, что ее тетя, в доме которой она жила и называла мамой, постоянно ее избивала. Теперь родственники хотят заставить девочку изменить показания. Кроме того, обе женщины проживают в Хачмазском районе. Как мне удалось выяснить, девушка уже несколько раз убегала из дома тети. Отец девочки умер, а мать вышла замуж, поэтому ее отдали на попечение тети», — отмечает К.Агазаде

В беседе с нашим журналистом Камаля Агазаде также отметила, что нападавшую зовут Наргиз Халафова.

«Я пожаловалась в полицию. Мне одно непонятно, как они могли добраться из Хачмаза в Баку во время карантина. Проведение дознания по данному факту поручено дознавателю 10 отделения полиции Орхану Оджагову. Надеюсь, дознание ответит на вопрос о том, как эта семья смогла добраться до Баку», — сообщила она #.

Мы также связались с дознавателем 10 отделения полиции города Баку Орханом Оджаговым, который внес ясность в историю этой девушки.

«Эта девушка убежала из дома с парнем, который старше ее на несколько лет.

Ее родственники пожаловались в полицию. Я нашел девушку и отправил ее в приют Союза детей. Таково было желание самой девушки. То, как напавшие на приют женщины смогли добраться из Хачмаза в Баку во время карантина, обязательно будет выяснено», — пообещал # дознаватель.

Дежурный управления полиции Хачмазского района Байрамов в беседе с # отметил, что на железнодорожной станции Яшма по дороге Хачмаз – Баку установлен полицейский пост, через который пройти невозможно.

Байрамов предполагает, что, видимо, Наргиз Халафова смогла въехать в Баку до введения карантина.

Но Кямаля Агазаде опровергает версию полицейского. По ее словам, в день нападения, то бишь в час ночи 24 июня, Наргиз Халафова сама сообщила ей о том, что приехала в Баку 23 июня.

Если Камаля Агазаде окажется права, и Наргиз Халафова прибыла в Баку из Хачмаза во время карантина, то это будет доказательством ненадежности этих постов. А сей факт вызывает много вопросов…