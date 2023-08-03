В недавнем прошлом принято было считать, что руководитель знает и умеет все. Считалось, что пойти против начальства, перечить ему – обречь себя на страдания. Умников любили не все начальники, хотя иные понимали, что без них никак не обойтись. Умных приходилось терпеть. Подавление инициативы было нормальным явлением для авторитарного стиля управления.

Очень неожиданно пришло время, когда руководители вдруг поняли, что придется работать не с одиночными умниками, а целым коллективом умных, образованных людей с широкими знаниями и умениями. Посредственности в таком коллективе нет места, даже если он имеет титул «родственника».

Стало ясно, что если работник смотрит руководителю в рот и четко говорит «есть», то организация или предприятие обречено на гибель.

Привыкнуть к тому, что работник знает и умеет больше руководителя, очень трудно, особенно с нашим-то менталитетом. Хоть и медленно, но наши руководители стали понимать, что хочешь не хочешь, а придется управлять умными людьми.

Маршалл Голдсмит, признанный одним из ведущих бизнес-мыслителей мира, в своих трудах, обращаясь к руководителям 21-го века, отмечает: «…поймите, вы будете управлять людьми, которые знают больше вас. Вы не сможете говорить людям, что и как сделать. Вы будете спрашивать, слушать и учиться».

Руководить людьми, которые знают больше руководителя, требование времени. В Азербайджане стать руководителем, который спрашивает, слушает и учится, немыслимое дело. Но другого пути для продвижения вперед руководимой им организации нет. Это быстро поняли бизнес-структуры. Не все, только смышлёные. Ради денег и любви можно стерпеть много чего. И терпят. Но есть структуры, которые не терпят, не хотят терпеть и не собираются терпеть. Но многие, везде, начинают отчетливо понимать, что стиль руководства – если что-то не нравится – вали к маме, сегодня может привести к краху организации, которую возглавляешь. Работников умных, следовательно — независимых, с трудом начинают принимать в различных структурах. Корректности приходится учиться всем уровням руководства и исполнителям. Привыкшие к «baş üstə» (будет сделано), начинают постепенно понимать, что иные нынче времена – деньжата могут пролететь мимо, попасть в казну конкурента, который научился слушать подчиненного и делать то, что они ему предлагает.

Учиться придется многому, кроме одного положения Маршалла Голсмита:

«Руководителю необходимо адаптироваться не только к разнообразию культур внутри своей страны. Они будут взаимодействовать в масштабах всего мира с людьми разного происхождения, с людьми с разным прошлым. И способность адаптироваться к такому разнообразию, способность общаться с самыми разными людьми станет обязательным качеством лидера будущего».

К разнообразию культур внутри страны нам адаптироваться не придется. Однозначно, без всяких «но» и «если». К этому шли веками. Толерантность азербайджанцев поразительная и неповторима. Так было, есть и будет.

Внимательно изучив положения Голсмита, рекомендую всем, нашел один просчет. Нет положения о том, что руководителю следует остерегаться предлагать интим своим умным подчиненным женского пола. Все грешны в этом мире, но на рабочем месте следует воздерживаться от высоких чувств и стремлений. Бизнесу пользы не принесет.

И последнее. У нас, к сожалению, встречаются иногда случаи, когда новый руководитель сразу после восшествия на должность начинает увольнять умных работников и брать на их место «своих». Неважно, что средних способностей, зато свой. Рано или поздно наступит момент, когда руководители поймут, что лучше работать с умными, чем со своими. Чем быстрее поймут, тем лучше для нас. Читайте, руководители, Маршалла Голсмита. Читайте внимательно, делая выписки, запоминая, используя в работе. Не прогадаете, только выиграете.