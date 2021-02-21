Как «русофоба» Мурадяна сделали «героем Арцаха»

Глава остатков марионеточного режима на территории Азербайджана Араик Арутюнян посмертно присвоил звание «Герой Арцаха» Игорю Мурадяну и Вигену Шириняну. Оба эти лица стояли у истоков армянского сепаратизма. Ширинян погиб в ходе первой Карабахской войны, а вот личность Мурадяна заслуживает подробного рассмотрения.

Отойдя от сепаратистского движения в Карабахе, Мурадян занял антироссийскую позицию, критиковал внешнюю политику Кремля и совершал выпады в адрес Азербайджана. Касаясь Армении, он отмечал, что этой страны больше не существует. «Армения впредь – не суверенное государство, а всего лишь часть России», — отмечал Мурадян в одном из своих интервью.

Самая интересная часть его мыслей заключалась в интервью, данном в 2017 году. «Время работает не на нас, а против нас… Армения уже на всё готова, но Азербайджану не нужно это. Он имеет возможность выжидать. И он дождётся своего часа. Обязательно дождётся. Есть вещи похуже войны. Это капитуляция», — заявлял тогда Мурадян.

Слова стоящего у истоков армянского сепаратизма в Азербайджане Мурадяна оказались пророческими. В ноябре 2020 года Армения капитулировала перед Азербайджаном. А сейчас глава карабахских сепаратистов, который во время 44-дневной Отечественной войны слезно умолял президента России Владимира Путина остановить наступление азербайджанской армии, вдруг награждает русофоба Мурадяна званием «Герой Арцаха». Интересно, какими доводами он руководствовался принимая это решение? Русофобией или проницательностью Мурадяна?

В Карабахе из кожи вон лезут, чтобы завоевать симпатии России. Даже придали русскому языку статус «официального». И вдруг сделали «героем» ярого русофоба. Вдобавок в Ереване наверняка вспомнят о словах Мурадяна о капитуляции…