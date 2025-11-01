Глава Минобороны Германии Борис Писториус стал героем 41-го выпуска комиксов об Астериксе, пишет Bild.

По данным издания, в новом выпуске комикса «Астерикс в Лузитании» Астерикс и Обеликс сражаются с римлянами в Португалии. При этом среди их противников оказывается карикатурная версия министра обороны ФРГ — центурион Писториус.

«В этой истории старый добрый Писториус потерпел поражение от галлов, усиленных волшебным зельем, однако это совсем не позор. В конце концов, даже великому Цезарю не удается победить Астерикса и Обеликса», — отметил переводчик комиксов Клаус Йёкен.

Он добавил, что у всех персонажей «Астерикса» описательные имена и Писториус подошел идеально.

«Раньше карикатурными изображали таких знаменитостей, как Брижит Бардо и Альбер Камю, и даже Сильвио Берлускони появлялся в комиксах. Но Писториус — первый немец, увековеченный в легендарной вселенной Астерикса», — сказано в материале.