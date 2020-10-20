Как россиянка Татулова поддержала армянский терроризм и за пару минут лишилась бизнеса в Баку

Владелец и основатель сети кафе «Андерсон», российский предприниматель Анастасия Татулова позволила себе бесцеремонное высказывание на своей странице в соцсети Facebook, которое вызвало справедливое негодование азербайджанских пользователей.

Как сообщает #, обошлось оно дорого и самой Татуловой: не прошло и часа после скандального статуса бизнесвумен, как ее партнеры из Баку расторгли сотрудничество с сетью «Андерсон», публично заявив об отказе от франшизы.

Взяв на себя миссию проармянского миротворца, Татулова написала:

«Почему мы не вмешиваемся и не останавливаем эту войну? И да, я на стороне армян. Конечно. И мыслями, и деньгами, и всем».

Спустя пару минут автор удалила свой пост. Но было поздно. Скриншот публикации к тому моменту уже вовсю обсуждался пользователями соцсети, вызывая недоумение и вопросы:

«Кто такая Анастасия Татулова, почему ей чужда справедливость в отношении армянской оккупации азербайджанских земель, и почему своим высказыванием она фактически поддерживает гибель невинных детей в результате террористических атак Армении в отношении мирного населения Азербайджана?»

И главный вопрос — как вообще кафе «Андерсон» с его проармянски настроенными владельцами могло появиться в столице Азербайджана?!

Ответы последовали из нового «послания» Анастасии Татуловой своим подписчикам в Facebook:

«Первый раз за всю историю моих постов в Фейсбуке я убрала свой пост. При этом: мое мнение не изменилось, и я считаю, что имею право выражать его на своей странице. Но я убираю пост. Это мой вклад в сохранение мира. Мир важнее, чем мое мнение.

Я решила так, потому что мои слова спровоцировали словесную войну между моими друзьями, коллегами, многими хорошими людьми, оказавшимися по разную сторону баррикады. Слишком больная тема оказалась. Простите меня за это все», — написала она и принялась пояснять миру, что ее дети – «на четверть армяне» и в ее семье «много тех, у кого армянская кровь»:

«У меня огромное количество друзей — азербайджанцев и друзей армян. «АндерСон» есть в Баку, и я очень тепло и душевно отношусь к тем азербайджанцам кого я знаю, они отличные правильные люди. У нас есть партнерские «Андерсоны» в Москве, которыми владеют армяне и есть которыми азербайджанцы».

В финале своего месседжа несостоявшийся миротворец выразила надежду на то, что этот конфликт не разделил наш мир на врагов, и пожелала всем мира:

«Армения и Азербайджан, я люблю вас, пусть у вас в семьях не будет погибших. Обнимаю вас каждого».

Стоит ли удивляться, что последние два предложения азербайджанские пользователи восприняли как лицемерную фальшь?

Обидевшись на свою новую покровительницу за удаление первого поста, армянские провокаторы забросали ее недовольными комментариями под вторым:

«Бизнес в Баку, видимо, вам важнее такой ценности, как справедливость», — не унимались «обиженные».

«Ой, какой кошмар. Остановитесь, пожалуйста. У меня нет бизнеса ни в Баку, ни в Ереване. У меня есть партнеры. И армяне и азербайджанцы. И они достойные люди», — продолжала отчитываться Татулова перед аудиторией.

На тот момент партнеров в Баку у оскандалившейся основательницы «Андерсона» уже не было.

«Уважаемые друзья! В связи с позицией и ЛИЧНЫМ мнением создателя сети «Кафе АндерСон» Анастасии Татуловой относительно азербайджано-армянского конфликта, владельцы кафе в Баку решили ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДАННОЙ СЕТЬЮ И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИХ ФРАНШИЗЫ. Очень скоро кафе будет переименовано. Мы разделяем ваше недовольство. Спасибо! Карабах – это Азербайджан», — официальное заявление кафе «Андерсон» — Баку, опубликованное на страницах заведения в Facebook и Instagram расставило все точки над i в этой неприятной истории.

Отметим, что кафе «АндерСон» находится на первом этаже ТЦ AF MALL по улице С.Вургуна 34.

И вместо вывода.

Госпоже Татуловой следовало бы учесть, что наличие «армянской крови» в ее детях и семье не дает ей никакого права делать публичные заявления, целью которых является открытая поддержка терроризма, нацизма и оккупационной поли тики республики Армения.