Как российский эксперт оказывает медвежью услугу Армении

Официальная позиция России к действиям Азербайджана, освобождающим оккупированные Арменией территории, заставляет проармянских экспертов сдерживать свои порывы. Так, давно не слышно главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян, российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев вдруг стал предельно объективным в отношении Азербайджана, а в высказываниях депутата Госдумы Константина Затулина стали сквозить антиармянские нотки.

Это говорит о том, что вышеназванные лица сделали соответствующие выводы из сложившейся для них новой ситуации. Но не всем дано улавливать новые поветрия в российской политике. Так, российский военный эксперт Владимир Евсеев продолжает поливать грязью Азербайджан. В одном из своих последних интервью Евсеев отметил, что «самым гуманным методом прекратить гибель мирного населения в Карабахе и Азербайджане является удар Арменией «Искандером» по азербайджанской нефтегазовой инфраструктуре».

Должно быть, Евсеев находился в сильном подпитии, раз он заявил о подобной глупости. Через несколько дней после ракетного обстрела Гянджи, совершенного 17 октября, от полученных ранений скончался гражданин России Артур Васильевич Маяков, 2007 года рождения. Если Евсеев призывает к гуманности, то первым делом должен был призвать своих ереванских хозяев прекратить обстрелы населенных пунктов Азербайджана, приведших к гибели мирных жителей, включая гражданина России.

Видимо этот одиозный эксперт не отдает себе отчета в том, что обстрелы армянской армией населенных пунктов Азербайджана и гибель мирных жителей, включая детей, являются военными преступлениями. Это также относится и к уничтожению промышленных объектов и инфраструктуры.

Кстати, это не первое его глупое заявление. Еще в декабре 2018 года на заседании «Лазаревского клуба» Евсеев заявил о том, что «поставка ОТРК «Искандер» позволила Армении поставить вопрос о возможности нанесения ответного ракетного удара по Баку, что является серьезным сдерживающим фактором для азербайджанской стороны».

Публичный призыв балабола Евсеева к совершению шагов, квалифицирующихся в современном мире как военный терроризм, должен привлечь внимание соответствующих инстанций и получить должную правовую оценку. А возможно и психиатрическую оценку. В любом случае, подобные Евсееву оказывают армянской пропагандистской машине медвежью услугу.