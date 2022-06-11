Культурная и развлекательная программа Гран-при Азербайджана «Формулы-1» выдалась грандиозной.

Как сообщает #, фан-зона по традиции разбита на территории бакинского бульвара и включает большое разнообразие интерактива, выставку, развлечения, выступления ди-джеев, бэндов и т.д.

Бульвар превратился в территорию дружелюбия и общения фанатов скорости из разных стран.

Зоны отдыха оформлены в восточном и западном стилях, разделены на территории, оборудованные мешками-сидениями и шезлонгами, а также комфортными диванами.

Любители музыки и беспечных развлечений собираются у сцены Фан-зоны, где также проходят автограф-сессии и другие важные события F1.

Высокотехнологичные симуляторы, расположенные в игровой зоне Ф1 Esports, дают возможность погрузиться в мир королевских гонок. Это потрясающий шанс поучаствовать в гонках на трассе Baku City Circuit и побить реальный рекорд, поставленный гонщиками, а также посмотреть на все глазами пилотов.

Ощутить командный дух можно, приняв участие в F1 Пит Стоп Челлендже, также расположенном в Фан-зоне. Здесь у фанатов есть возможность получить опыт и знания о том, как меняют шины и колеса, и сделать это как можно быстрее, как на настоящем пит-стопе.

Галерея на открытом воздухе возвращает фанатов в историю Гран При Азербайджана — здесь представлены кадры самых зрелищных и эпичных моментов.

На доске воспоминаний фанаты оставляют свои плжелания, делятся мечтами м секретами.

Реплика Подиума заинтересует всех, кто желает испытать момент триумфа — каждый желающий может подняться на пьедистал и ощутить себя звездой пилотажа.

Не придется скучать и детям, для которых на бульваре множество развлечений. К примеру, интерактивный пазл, где можно создать свой болид, стена для скалолазания.

На протяжении всего дня фанатов развлекают артисты оркестра Baku Band и другие популярные исполнители.