Как Путин, так и Зеленский ни на что серьезное не способны — российский эксперт

В случае начала масштабных боевых действий российчуой армии против Украины Анкара поддержит территориальную целостность последней, таким мнением поделился с # украинский политолог Алексей Полтораков, комментируя встречу Зеленского и Эрдогана в Анкаре.

«Предварительная оценка визита – однозначно положительная, как минимум нейтрально-позитивная. Это касается, прежде всего, достаточной широты повестки дня – от общего экономическо-гуманитарного диалога до обсуждения конкретных военно-политических аспектов текущей ситуации в регионе, и возможности донести объективную «картинку» о подоплеке обострения ситуации на востоке Украины, а также особо артикулировать проект «Крымской платформы»», — сказал аналитик.

Полтораков также добавил, что каких-либо «прорывов» визит президента В. Зеленского в Турцию не принес, но он внес свой несомненный вклад в общую позитивную динамику двусторонних отношений.

По словам аналитика, Турция уже давно серьезно поддерживает Украину в ключевых вопросах суверенитета и территориальной целостности, категорически не признавая оккупацию Крыма и серьезно помогая украинской армии развивать ее военно-технический потенциал (от радиостанций до беспилотников).

«Нет сомнений, что в случае эскалации ситуации на востоке Украины и начале масштабных боевых действий против нас, позиция Анкары не изменится. Вопрос скорее в политических деталях и дипломатических нюансах этой поддержки, тематика которой так или иначе четко присутствовала в программе визита», — подчеркнул аналитик.

Политолог, говоря о возможном военно-политическом союзе между Киевом и Анкарой, сказал, что говорить о каком либо специфическом формате «союза» Киева и Анкары в военно-политическом смысле было бы, скорее, преувеличением.

«Для Украины принципиален вопрос развития отношений с НАТО — и именно в этом фокусе Киев смотрит на военно-политический диалог с Анкарой. Иными словами, Киеву принципиально важна именно поддержка Анкарой нашего курса в НАТО, а иные смежные форматы (Black Sea Naval Force и т.п.) являются скорее вспомогательными», — считает эксперт.

По его мнению, в любом случае, на фоне не всегда простых отношений и официального Киева, и официальной Анкары с официальными Брюсселем и Вашингтоном, Украина и Турция остаются «стабильными партнерами и в политической сфере, и сфере безопасности, с обоюдной четкой ориентацией на приоритеты европейской и евроатлантической интеграции».

В свою очередь, говоря о возможной войне на юго-востоке Украины, российский политолог Александр Сытин, сказал, что войны не будет, «если, конечно оставаться на позициях здравого смысла».

«Россия не станет осуществлять открытую агрессию против основной территории Украины, Украина не решится воевать с Россией, несмотря на ободряющие сигналы США и Турции. Так что, это очередное обострение. Сейчас мальчика похоронили (украинского военного), через неделю забудут, и всё», — считает Сытин.

Говоря о причинах нынешнего роста обострения, аналитик сказал, что с обеих стороны были жертвы при последних обстрелах, что послужило причиной проведения военных учений со стороны России и НАТО.

«Россия проводит учения, НАТО проводит учения, в России надеются, что пропагандистская кампания сплотит население в преддверии думских выборов, надо как-то сместить настроения от падения уровня жизни и роста цен. В Украине ровно те же процессы. Просто надо понимать, что как Путин, так и Зеленский, по моему мнению, ни на что серьезное не способны. Сейчас НАТО мог бы попросту ударить по Крыму локально и за полдня уничтожить весь Черноморский флот — не проблема и стереть с лица земли Севастополь. Но кто на это решится?», — задался вопросом аналитик.