Как пробивается дно

На телеканале ARB TV в программе Söhbət var, которую ведет Дилара Алиева, произошел инцидент. Как сообщают отечественные СМИ, заслуженный артист Аббас Багиров случайно ударил народную артистку Ройу Айхан стулом по лбу. Далее следует описание подробностей инцидента, повествование о дальнейших действиях Ройи.

Следующая новость. Сын сестры мейханщика Алекпера Ясамаллы Шамхал Нифталиев повесился в своем доме в Ясамальском районе. Опять же — подробности случившегося, детали хода следствия. В частности сообщается, что Шамхал совершил самоубийство после того, как вся семья покинула дом, но причина суицида пока не известна.

Третья новость. Сотрудники Гаджигабульского районного управления полиции провели успешную операцию по поимке лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, а также незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы. Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе операции задержан 53-летний житель района, бывший заключенный Азад Мамедов.

После чего отмечается, что А.Мамедов — брат криминального авторитета Этибара Мамедова по прозвищу Годжа, который 23 октября 2017 года сбежал во время этапирования в Баку, а затем оказал вооруженное сопротивление полицейским. Э.Мамедов позже был нейтрализован стражами порядка.

Такие вот три сообщения. Мне сложно сказать, какое из них является новостью, наиболее важной, с точки зрения СМИ, которые их публикуют. Но я могу точно сказать, что каждая из этих новостей была намного более читаема, чем интервью с кинодраматургом Рустамом Ибрагимбековым, которое он дал главному редактору «Зеркало» Эльчину Шихлинскому. Оно, это интервью, было размещено и в Ютуб. То была прекрасная, интересная беседа, в ходе которой задавались важные и злободневные вопросы, на которые были даны широкие и занимательные ответы.

Но, в итоге новость из жизни стула, Ройи и Аббаса вызвала в несколько раз больший читательский интерес, чем беседа двух интеллектуалов на важнейшие темы настоящего и будущего Азербайджана. Нет, я не виню коллег, которые публикуют сообщения о приключениях столовой мебели и «звезд» нашей эстрады. Они ориентируются на аудиторию, которая жаждет именно этого — сообщений о скандальчиках в нашем бомондике.

Того самого, члены которого имеют звания заслуженных и народных артистов Азербайджана, что просто оскорбительно, на мой взгляд, для памяти наших великих корифеев сцены. Они, как мне кажется, в гробу переворачиваются от того, что одинаковые с ними звания имеют те, кто «славу» себе делал откровенными фото сессиями, дешевыми скандалами, разборками с коллегами.

Это уже дно? А может, пробивая его далее, наградим всех тех, кого в народе ласково называют манысами. Красивее же будет звучать и весомее — кавалер ордена «Шохрет» послал в дальнее эротическое путешествие кавалера ордена «Шараф». Не может такого быть?! Никогда не говорите никогда. Ведь мы уже живем в стране, где новости о склоках и драках манысов читаются и обсуждаются больше, чем концептуальные аналитические статьи, а также беседы двух умных людей.