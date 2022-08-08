Эмин Агаларов – человек дела: успешный бизнесмен, талантливый артист, он производит впечатление персоны, для которой нет ничего невозможного. В общении всегда остроумен, искренен, корректен. От вопросов не уходит, что делает каждую беседу с народным артистом душевной и интересной.

В этот раз корреспондент # решил отойти от традиционного формата интервью и выстроить разговор с EMINoм на основе нотного стана, в том же порядке, где в смысловую «закладку» внесены сами ноты. Семь нот, семь признаний и бесконечность смысла:

ДО (Доверие). Есть ли в вашей жизни человек, которому вы безоговорочно доверяете?

EMIN: В моей жизни много таких людей. Маме безоговорочно доверяю, сестре, семье, себе. Близкому окружению – друзьям, своей команде, людям, которым я делегировал большие полномочия и большие проекты. Но им я доверяю настолько, насколько возможно доверять — не безоговорочно. Как учили нас в детстве: «доверяй, но проверяй!».

РЕ (Репутация). Репутация для любого бизнесмена — одна из ключевых составляющих. Вы даже форум так назвали. Есть ли в жизни что-то, ради чего вы готовы рискнуть своей репутацией?

EMIN: Нет. Но если это будет вопрос жизни и смерти моих детей, тогда – да. Без репутации невозможно будет реализовать те амбиции, которые есть в моей жизни. Поэтому, если я утрачу репутацию, значит я утрачу жизненный смысл.

МИ (Миграция). Вы совершаете огромное количество переездов по России с концертами, плюс у вас есть внешняя миграция — концерты за рубежом. И самая главная ваша миграция — жизнь в самолете «Москва – Баку». Чем вы занимаетесь во время этих переездов?

EMIN: Смотрю фильмы. Музыку уже не слушаю. Я люблю кино и это единственное время, когда я могу посмотреть что-то из намеченного.

— А позицию лучшего игрока в мире в Bike Baron вы также обеспечили себе во время этих перелетов?

— (улыбается, Авт.) Да, когда фильм скучный. Эту позицию я не утрачу, буду и дальше номер один. Эта игра — как стрессоотвод для меня. Кто-то кричит, ругается, нервничает, а я, когда испытываю стресс, просто гоняю на телефоне в мотоцикл.

ФА (Фальшь). Рядом с людьми вашего размаха обычно рой фальшивых поступков, улыбок и людей. Как вам удается распознавать это и всегда ли?

EMIN: Это неизбежная часть жизни. Моя интуиция позволяет достаточно быстро распознать фальшь. Но я абсолютно спокойно на это реагирую.

СОЛЬ. В чем соль вашей жизни?

EMIN: Наверное, в моей деятельности. Я всегда ставлю перед собой большие задачи. В моем масштабе они мне кажутся большими. Для кого-то они, конечно, могут не казаться таковыми, но сам процесс подхода к реализации этих целей и есть, наверное, соль жизни.

ЛЯ (Лясы). Как вы относитесь к тому, что наши коллеги периодически точат лясы о вашем творчестве и личной жизни. И как вообще вы относитесь к несогласованным публикациям? Есть ли у вас в команде такой человек, который ставит вам на стол папку со всеми публикациями о вас и читаете ли вы это?

EMIN: Папку на стол приносить уже не надо — достаточно скинуть линк в WhatsApp. На самом деле для меня важно мнение близкого круга: людей, которые точно знают, что правда, а что нет. Поэтому, когда происходит вспрыскивание ложной информации обо мне, я не паникую и не злюсь. Реагирую на все очень спокойно. Но если выходит что–то коробящее репутацию, могу сделать пост и лично опровергнуть фейковую информацию. Люди понимают, что я и в интервью, и в своих публикациях в соцсети достаточно откровенно со всеми общаюсь. И если я говорю журналистам или своей аудитории в соцсети, что это не так, люди мне верят. Я их никогда еще не обманывал.

СИ (СиБриз). Назвать Sea Breeze проектом язык не поворачивается. Скорее, это некая мечта, воплощение всего лучшего и грандиозного для жизни и отдыха вдали от городской суеты. Какова ваша итоговая цель в этом развитии?

EMIN: Итоговая цель всегда дополняется, потому что, естественно, я представлял себе Sea Breeze 10 или 15 лет назад не так, как я представляю его себе сейчас. Чем больше его развиваешь, строишь, тем выше становится финальная цель. Если коротко описать эту цель на данный момент, то я вижу Sea Breeze полностью отстроенным через 10 лет. Здесь 3 млн квадратных метров различной недвижимости, самые крутые отели и рестораны, мега-крутой обустроенный пляж. Хочу, чтобы Sea Breeze стал одной из самых заметных, интересных и доступных туристических точек в нашем полушарии в рамках концепции курорт мирового масштаба. Чтобы я мог конкурировать с лучшими курортами Эмиратов, Европы, Турции, и чтобы человек, принимающий решение, куда ему лететь отдыхать, мог на общих основаниях выбрать Sea Breeze. Это большая работа на последующие годы, но я готов этим заниматься.