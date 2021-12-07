Анимационный фильм «Araqçin» («Тюбетейка») получил признание жюри как одна из лучших работ, представленная в рамках ХХVI Международного кинофестиваля «Радонеж» в Москве.

Как сообщает #, на фестивале были представлены 208 фильмов из ближнего и дальнего зарубежья — Греции, Ирана, Италии, Китая, Норвегии, Республики Босния и Герцеговина, Франции, Чешской Республики, Беларуси, Грузии и др.

Фестиваль «Радонеж» является мировым лидером в области религиозного, духовно-нравственного документального кино. Фестиваль проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Доме кино Союза кинематографистов РФ при поддержке Министерства культуры России. При этом, к участию в конкурсе принимаются фильмы не только строго церковной тематики, но и картины о жизни и смерти, о добром и вечном, о войне и мире, о красоте и зле, о любви к Родине и т.д.

Комментируя успех своего анимационного фильма «Araqçin», Франгиз Курбанова рассказала #, что ранее он был удостоен награды международного кинофестиваля в Бразилии, а в настоящий момент принимает участие на фестивале в Турции:

«С фестивалем «Радонеж» меня связывает еще одна история. Им нравится то, что я делаю. В 2013 году оргкомитет отметил мой анимационный фильм «Зловредная муха», а год спустя пригласили меня в жюри», — рассказывает режиссер–мультипликатор.

Ф.Курбанова задумала снять анимационный сериал, и «Araqçin» – первый мультфильм из этой задумки. По словам режиссера, уже готовы сценарии для второй и третьей серии, причем запуск второго мультфильма уже находится на старте:

«У нас все готово, решаем административные вопросы. Мультфильм будет называться «Карабахская сказка», — раскрывает режиссер свои планы.

В основе сюжета ее сериала лежит история о мальчике, который очень любит сказки, и услышав от мамы новую историю, погружается в сказочный мир, видя и представляя все собственными глазами.

В ближайшее время Ф.Курбанова планирует устроить презентацию мультфильма «Araqçin», после чего все желающие смогут посмотреть его в свободном доступе на платформе YouTube. Она подчеркивает, что своей главной задачей видит развитие анимации в Азербайджане. К слову, «Araqçin», снятый по заказу Союза кинематографистов Азербайджана, стал победителем на IV международном фестивале анимации ANIMAFILM в Баку и получил диплом как лучший азербайджанский анимационный фильм. По итогам режиссер получила приглашение на Международный кинофестиваль анимационных фильмов Annecy во Францию.

Франгиз Курбанова – один из немногих мастеров, работающих в особой технике рисованной мультипликации. Она — руководитель первой независимой киностудии советского Азербайджана «Бирлик», созданной в 1989 году. Имея богатый опыт, ныне делится им со студентами киношколы при Союзе кинематографистов Азербайджана, где преподает режиссуру анимационного кино. Сын Ф.Курбановой, — Джавид Ахадов пошел по ее стопам и также посвятил жизнь анимации: снимает мультфильмы, используя современные технологии, участвует в фестивалях и вносит свой вклад в развитие отечественной анимации.