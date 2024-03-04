Как только премьер-министра Армении Никола Пашиняна не называли его оппоненты из стана так называемых «реваншистов». И предателем, и главным виновником «сдачи арцаха», и даже исправным служакой, всецело выполняющим установки Турции и Азербайджана.

Эти обвинения во всех смертных грехах, высказываемых в адрес Пашиняна, уже сами по себе не только смехотворны, но и глупы. А ведь эти самые противники режима Пашиняна в свое время рукоплескали Николу Воваевичу за его «смелое утверждение» о том, что «Карабах-это Армения, и точка».

Тогда он был для них героем, патриотом, бросившим вызов Азербайджану, и тем самым обнулившим суть многолетних переговоров.

Спустя лишь год это высказывание армянского премьера обернулось катастрофическими последствиями для Армении. «Страна камней» была повержена Азербайджаном всего за 44 дня, а хваленая «непобедимая» армянская армия позорно бежала с поля боя.

Для любого трезвомыслящего человека, даже далекого от политики, было ясно, что последующие уступки Армении были вынужденным шагом. Пашинян, как глава побежденной страны, понимал, что силы слишком неравны, и на сложившиеся реалии нужно смотреть не через «армянскую призму», а оценивать ситуацию объективно.

Конечно же, спустя некоторое время армянская сторона, позабыв о своем позоре, вновь стала огрызаться, но это тема для другой статьи. Итак, после поражения в 44-дневной войне, а затем и уничтожения карабахской хунты вчерашний герой в одночасье превратился в предателя.

Но оказывается, Пашинян был предателем еще до…своего рождения. Ведь он появился на свет то ли из турецкой, то ли из азербайджанской спермы, а может и из их коктейля. И это не шутка. И об этом говорит не какой-нибудь малограмотный сапожник Ашот или окончивший три класса таксист Карен.

Об этом утверждает целый генерал-майор, основоположник профессиональных пограничных войск Армении, экс-командующий пограничными войсками СНБ Левон Степанян. Он не раз удостаивался наград СССР, Армении, России.

Но судя по той ахинеи, которую он нес в интервью на одном из армянских телеграм-каналов, он либо эти награды купил, либо получил по «тапшу». Так как ни один нормальный человек не опустился бы до такого бреда. Даже постоянный пациент психиатрической больницы постеснялся бы подобных слов.

Итак, Левон Степанян абсолютно убежден, что «в начале 90-ых годов в Армению завезли «мужскую сперму». «Куда делась эта сперма? Кто привез и кто родился?», — задается сложнейшими вопросами Левон Степанян, а затем сам же на них отвечает.

«Абсолютно ненациональное мышление. Дошли до герба, до Конституции, до горы «Арарат», — указывает на нынешние власти Лева Степанян.

А чтобы зрителям был понятен, из каких стран в Армению проскочили «ненациональные сперматозоиды», ведущая уточняет: «Все в угоду азербайджано-турецкому тандему».

В этой связи стоит отметить немаловажную деталь. В начале 90-ых годов командующим пограничными войсками СНБ был как раз сам Левон Степанян. То есть, перед носом Степаняна в страну фурами завозилась турецкая и азербайджанская сперма, а он ни сном, ни духом.

Но и это еще полбеды. Абсурд заключается в том, что сперма была завезена в 90-ые годы, а главный предатель, воплощающий в жизнь интересы турецко-азербайджанского тандема Никол Пашинян, родился…в 1975 году. То есть, семенная жидкость 90-ых годов непостижимым образом оказалась в организме матери Пашиняна еще в 1974-ом году, так сказать, задним числом. «Гениальная математика» от Левона Степаняна.

Еще один момент. В 2018 году, когда «предатель» Пашинян пришел к власти, большинство населения Армении поддерживало нынешнего армянского премьера. После слов Степаняна становится ясно почему: многим армянам сперма в голову ударила. Причем, «ненациональная».