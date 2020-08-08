Как армянское лобби использовало бойца Эдмена Шахбазяна

Как показывают события, армянин всегда остается армянином, даже если он родился в Америке. Перефразировав известную поговорку, можно сказать, что армянин и в Африке армянин. Очередная хайская провокация была устроена в Лас-Вегасе 2 августа.

Так, 22-летний американский боец Эдмен Шахбазян во время турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173 вывесил в своем углу тряпку «нкр», представив ее как флаг.

Естественно, после этой провокации Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе направило руководству UFC письмо протеста в связи с фактом демонстрации на турнире т.н. «флага» незаконного сепаратистского режима. Кроме того, на явную провокацию отреагировали посольства Азербайджана и Турции во многих странах.

В результате был уволен сотрудник промоушена, проверяющий спортсменов, выходящих в октагон, в том числе и флаги, которые они собираются нести.

Кроме того, был оштрафован сам Шахбазян и главный спонсор турнира – компания Reebok, которая лишила спортсмена финансирования в качестве штрафной меры.

Примечательно, что тренер и менеджер бойца Эдмонд Тарвердян признался, что они ошиблись.

«На нас поступили жалобы со стороны посольств Турции и Азербайджана в ряде стран из-за того, что Эдмен Шахбазян вышел в октагон с флагом «арцаха». Руководство UFC оштрафовало нас, а также уволило сотрудника UFC с 20-летним стажем, который должен был проверить спортсмена перед выходом на ринг. Признаюсь, мы ошиблись, не обратили внимания на пункт в контракте», — сказал Эдмонд Тарвердян.

Однако, несмотря на то, что армяне в очередной раз предприняли попытку политизировать спорт, некоторые армяне продолжают гнуть свою линию, не желая признавать очевидные вещи.

Так, бывший чемпион мира в наилегчайшем весе профессионального бокса Вик Дарчинян, комментируя критику со стороны посольств Турции и Азербайджана в ряде стран из-за выхода Эдмена Шахбазяна в октагон с тряпкой «нкр», рассмотрел эту выходку под армянским углом. «Жалобы турецких и азербайджанских посольств говорят о том, что они впали в панику», — сказал он.

«Эдмен Шахбазян — молодой спортсмен, подающий большие надежды. Я горжусь его поступком. Он показал флаг «арцаха» (кавычки #) перед большой публикой. Реакция турецких и азербайджанских посольств на поступок Эдмена говорит о том, что они впали в панику и пытаются противостоять тому, что произошло. Я приветствую Эдмена. Он с честью представил наш народ, и я уверен, что он будет продолжать в том же духе. Я верю, что скоро он станет чемпионом UFC», — отметил Вик Дарчинян.

О каком народе говорит Дарчинян непонятно? Если речь идет об армянском народе, то Эдмен мог бы выйти на ринг с армянским флагом. Но, видимо, Дарчинян бредит несуществующим «карабахским народом». В таком случае, согласно армянской логике, в мире существуют и «лос-анджелесский армянский народ», и «сочинский», «адлеровский», «ростовский» и так далее. То есть, в тех местах, где армян больше, чем тысяча голов, можно говорить о «новом народе».

Кроме того, Дарчинян говорит о какой-то панике? Причем тут паника? Азербайджанцы и турки справедливо выразили протест против очевидной провокации.

А вот Эдмена Шахбазяна искренне жаль. Армянское лобби использовало его, манипулировало им. Скорее всего, Эдмен даже и не знает, что из себя представляет «арцах», и вообще, где находится. Но, став игрушкой в руках армянского лобби, он рискует загубить собственную спортивную карьеру. А вот Дарчинян уверен, что подобного рода провокации помогут Эдмену стать чемпионом. Скорее, наоборот, еще одна такая выходка, и Эдмену придется зарабатывать себе на жизнь, грабя американцев в темных переулках.

Впрочем, думается, что пора уже и нашим спортсменам на международных турнирах, наряду с азербайджанским флагом, демонстрировать и флаг Иреванского ханства, где сегодня создана Армения. Тем более, что это не провокация, а историческая правда…