Отряды «Ахмат» Рамзана Кадырова отправили в Белгородскую область, сообщают Z-каналы со ссылкой на местных жителей.

«C мест сообщают, что в Шебекино прибыли подразделения спецназа «Ахмат». Судя по всему нас скоро ждут эпические бои РДК против «Ахмата», — пишет канал AP Wagner. Ещё один Z-паблик Романов также со ссылкой на жителей Шебекинского района сообщает о входе в область подразделения «Ахмата».

Чечня может послать в Белгородскую область тысячи бойцов Росгвардии, Минобороны и полиции для борьбы с диверсантами, заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

Белгородская область ежедневно находится под артиллерийскими обстрелами со стороны Украины, небольшие поселки были атакованы проукраинскими диверсантами на танках и бронетехнике.

Ранее Минобороны сообщило, что бойцы отряда «Ахмат» подписали контракт с российской армией. Перед этим глава ведомства Сергей Шойгу издал указ, обязывающий сделать это все воинские формирования.

«Ахмат» стал первым, кто заключил контракт с Минобороны. Ведомство опубликовало фотографии, на которых директор Российского университета спецназа Адам Дашаев и заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Алексей Ким ставят подписи под документом. (moscowtimes.ru)