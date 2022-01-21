Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал в своем Telegram-канале обвинения экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева в похищении его супруги из Нижнего Новгорода силовиками.

Он подчеркнул, что правозащитники назвали происшедшее похищением, тогда как правоохранители совершали «законные и согласованные оперативные действия».

«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня», — написал он.

Он подчеркнул, что своими обвинениями Янгулбаев глубоко задел честь каждого представителя чеченского народа.

Ранее бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев рассказал подробности похищения его супруги чеченскими силовиками. По его словам, забрать жену из квартиры в Нижнем Новгороде вооруженным людям, которые представились сотрудниками чеченских правоохранительных органов, помогли нижегородские полиция и ФСБ.

После этого Янгулбаев записал обращение к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, в котором подтвердил информацию о похищении своей супруги.