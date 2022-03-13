ЧГТРК «Грозный» опубликовал в Telegram видео, на котором, как утверждается, глава Чечни Рамзан Кадыров говорит со своими подчиненными в Украине.

«В сети распространяются видеокадры, на которых глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции в Украине», – говорится в описании ролика.

В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в 7 км от Киева и говорит, что «детей никого не было, мы опоздали буквально на несколько часов» – их, по его словам, увезли в Киев сотрудники СБУ.

Информацию о приезде Кадырова прокомментировал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Не зря я призвал Кадырова приехать в Украину. Но мы же так не договаривались, Рамзан. Ты ж не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове (поселок в Киевской области – «ГОРДОН»). Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя, Рамзан, а не прячься, как крыса, по подвалам!» – заявил Геращенко.

Геращенко также отметил, что Кадыров обсуждал со своим спецназом «похищение украинских детей». «Кадыров приехал в Украину, и первое, что они делают, – планируют операцию по похищению детей из детского дома. Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи видеоролика Кадырова», – написал он.