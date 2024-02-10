Популярный певец Азер Насибов (SEAZ)- представил свою интерпретацию одной из самых знаменитых азербайджанских народных песен — Sarı Gəlin.

Премьера была долгожданной и широко обсуждаемой в соцсетях, так как видео с отрывком песни разлетелось в Интернете после проекта «Голос. Уже не дети» на Первом российском канале, куда Азер Насибов был приглашен в числе лучших участников проекта за все предыдущие годы.

Во время шоу Азер исполнил отрывок из этой композиции, и ролик с этим фрагментом набрал несколько миллионов просмотров в соцсетях.

«Люди писали в комментариях, что очень хотели бы услышать полную версию, просили меня записать и выпустить ее», — рассказывает SEAZ корреспонденту #.

Артист признался, что Sarı Gəlin — это его любимая взербайджанская песня:

«Каждый раз, когда я исполняю ее, меня переполняют эмоции, слезы и невероятная мелодия этой великой песни. Я рад, что смог исполнить ее на сцене «Голоса», но совсем не ожидал такого ажиотажа».

Певец рассказал #, что не раздумывая принялся записывать полную версию песни, но делал это оочень осторожно:

«Я хотел сделать ее другой, в своем стиле и с моими эмоциями, но в то же время сохранить народный колорит. Перезаписывал песню, дополнял аранжировку, был очень строг, хотел, чтобы получилась действительно сильная работа», — рассказывает SEAZ.

Клип на композицию певец снимал с друзьями — часть видео отсняли в студии, а часть — в самых живописных и древних локациях Баку. В итоге ролик получился очень эмоциональный, с захватывающими панорамами и видами столицы Азербайджана, что по достоинству оценили поклонники певца из разных стран.

Конечно же, самый сильный эффект производит голос Азера Насибова, который звучит мощно, убедительно и на разрыв сердца. Так поют лучшие, те, чьи судьбы навсегда переплетены с музыкой, чтобы волновать и радовать благодарных слушателей.

Линк на цифровые площадки, где можно послушать Sarı Gəlin: https://seaz.lnk.to/SariGelin