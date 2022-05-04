Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа «спецоперации» не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине, чтобы остановить распространение беспорядков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», — заявил Кадыров.

По его мнению, после этого необходимо установить повсеместно свою власть, которая будет нормально управлять своим народом. Дальше нужно будет вести диалог с другими государствами, которые планируют в дальнейшем выстраивать отношения с Российской Федерацией.