Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице в Instagram сделанное им заявление о присоединении Украины к России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство», — сказал Кадыров во время прямого эфира.

Он отметил, что у него нет армии, которая могла бы решить такую задачу. Однако чеченский лидер подчеркнул, что, будучи воином, выросшим среди воинов, он «за определенное время» сможет собрать порядка 100 тыс. бойцов, готовых отправиться в любую точку мира.