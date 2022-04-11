Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз объявил о «наступлении на Киев» якобы по приказу Путина.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Кадыров при этом заговорил о планах «освободить» Донецк и Луганск, которые, к слову, с 2014 года находятся под оккупацией боевиков «ЛДНР».

«Луганск и Донецк, освободим, такая задача поставлена Владимиром Путиным. И потом заберем Киев и все остальные города», — заявил он.

Ранее «кадыровцы» отметились на захваченных территориях Украины съёмкой постановочных видео, а также громкими заявлениями о взятии под контроль Мариуполя, которые сразу же опровергались. Сам Кадыров заявлял, что якобы посещал Киев и Мариуполь, что впоследствии оказалось фейком.

В то же время уже имеются доказательства совершения «кадыровцами» военных преступлений в Украине. (УНИАН)