Кадры из села Биринджи Агалы Зангиланского района — ВИДЕО View Larger Image Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры из села Биринджи Агалы Зангиланского района. Редакция| 2020-12-28T13:17:39+04:00 28 декабря 2020, 13:38| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Какая она, месть по-армянски и по-азербайджански?Еще 13 сел освобождены от оккупацииИльхам Алиев: Хватит уже, мы сами будем жить в наших домахГенпрокуратура подготовила видеоролики на шести… В рубрике ГЭЦ о новшествах на выпускных экзаменах в 9-х классах Gallery ГЭЦ о новшествах на выпускных экзаменах в 9-х классах 28 декабря 2020, 14:11 Статистика заражений COVID-19 по Азербайджану Gallery Статистика заражений COVID-19 по Азербайджану 28 декабря 2020, 13:54 В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1303 транспортных средства Gallery В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1303 транспортных средства 28 декабря 2020, 13:21 Страховые компании погасят ипотечные обязательства шехидов и ветеранов Gallery Страховые компании погасят ипотечные обязательства шехидов и ветеранов 28 декабря 2020, 12:50 Cyberpunk 2077 названа самой красивой игрой 2020 года Gallery Cyberpunk 2077 названа самой красивой игрой 2020 года 28 декабря 2020, 00:41