Кадры из поселка Аг оюг Зангиланского района — ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из поселка Аг оюг Зангиланского района.

| 2021-04-15T10:46:48+04:00 15 апреля 2021, 10:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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