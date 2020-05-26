Кадровый демарш

Мы уже писали, что в последнее время московская агрессивность в отношении Украины существенно возросла. На фоне очевидного фиаско в Ливии и увеличивающихся проблем с Турцией очень нужно на ком-то сорвать злость и попытаться хоть добиться некоторого успеха.

Сейчас таких объектов три. Беларусь, Молдова и Украина. С первой полный облом. Нефть приходит из США в литовскую Клайпеду и далее транспортируется цистернами по железной дороге на белорусские заводы по переработке (НПЗ). Азербайджанская нефть через грузинские порты доставляется в Одессу, а дальше по трубопроводу через украинский город Броды на соответствующие НПЗ.

Судя по истерике в российской прессе, бацько Лукашенко нашел ответ на российский шантаж и разворачивает вариант альтернативных поставок. Помешать этому Москва не может, кроме булавочных уколов в виде запрета импорта иностранного, а фактически белорусского, бензина. Он получается дешевле и качественнее российского.

На газовых неприятностях «Газпрома» останавливаться не будем, отметим только, что поставки продолжают сокращаться, а с ними и поток иностранной валюты. Здесь история только начинается и Москве остается надеяться только на трескучие морозы в Европе зимой. Иначе дело табак или труба, кому как нравится.

С Молдовой тоже не все просто. Ставленнику Москвы пророссийскому президенту Игорю Додону тоже хвастаться нечем. Его противники готовятся к серьезной атаке на его власть.

Остается Украина. Зимой в Белокаменной почему-то уверовали в то, что сумеют дожать президента Владимира Зеленского и урегулировать конфликт на Донбассе на российских условиях. Почему они были в этом уверены, остается тайной московского двора. Наверное, попытки Киева хоть как-то договориться и, по крайней мере, прекратить обстрелы, начать разминирование территории, произвести окончательный обмен пленными и задержанными в Кремле воспринимали как некие шаги по приближению капитуляции.

Чем больше в Москве пребывали в этой иллюзии, тем сильнее в украинской столице понимали, что договориться Кремль не желает и хочет продолжать конфликт.

Вот тогда президент Зеленский и начал демонстративный разворот украинской политики. Он достаточно многоплановый, но мы остановимся на некоторых моментах, явно имеющих характер демарша.

Первым в этом ряду следует отметить назначение Михаила Саакашвили на должность ответственного за проведение реформ. Заметим, что с серьезным повышением статуса, вплоть до права присутствовать и выступать на заседании Кабинета министров. Как в Москве относятся к бывшему грузинскому президенту комментировать нет смысла. В Киеве это понимали не хуже, но пошли на такой шаг. Реформы реформами, но внешнеполитический аспект назначения не менее важен.

Второе. Все время в Москве говорят, что украинская власть должна говорить с представителями Донбасса, под которыми понимаются российские марионетки. И тут в Минске демонстрируются их российские паспорта. Какие же они представители Донбасса. Скорее его российской части в Ростовской области, тогда, о чем вообще с ними разговаривать и кого они представляют. Удар был неожиданным и очень болезненным с новой волной истерики.

Третье по времени, но не менее важное. На должность первого заместителя министра иностранных дел Украины назначена крымская татарка Эмине Джапарова. Первая представительница этого народа в таком ранге в дипломатическом ведомстве.

Эмине Джапарова закончила Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко. Получила диплом политолога-международника и переводчика английского языка с отличием. Принимала участие в программах государственного департамента США, в частности, в «International Visitor Leadership Programе, а также прошла подготовку для дипломатов в Институте международных отношений в Клингеле, Нидерланды.

С 2011 года работала ведущей на крымско-татарском телеканале АТР, затем атташе в Департаменте культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел. С апреля 2016 по сентябрь 2019 — первый заместитель министра информационной политики.

О назначении Джапаровой в МИД говорил президент Зеленский на встрече с представителями крымско-татарского народа в годовщину его депортации из Крыма в 1944 году. Через два дня оно состоялось.

Сразу скажем, что в среде карьерных дипломатов не все приняли это назначение. Главное, что Эмине не из системы. Не возглавляла департаменты МИД, не была послом, экспертом, погруженным в дипломатические перипетии. Случались назначения некарьерных заместителей министра, в частности, Елены Зеркаль, но она участвовала в переговорах и вела дипломатическую подготовку судебных процессов против «Газпрома», в Морском трибунале в Гамбурге и в Гааге. Несистемных людей никогда не назначали на должность первого заместителя министра иностранных дел. Обидно.

Если вдуматься, то должность министра и его первого заместителя не карьерная, а политическая. Это практика всех демократических стран. Государственный секретарь Майкл Помпео тоже не карьерный дипломат. Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а в недавнем прошлом министр иностранных дел вообще журналист и мэр Лондона. Так что насчет карьерности это не про эту должность.

И еще одно. Дипломатия становится не только ареной кулуарных встреч и переговоров за закрытыми дверьми, хотя это ее неотъемлемая часть, но все более публичной и в чем-то открытой. И для такой дипломатии нужны другие люди и, конечно, не из системы с ее кастовостью и незыблемыми традициями.

От внутриукраинских дел перейдем к внешним.

Назначение Эмине Джапаровой свидетельствует о нескольких вещах. Во-первых, политика Украины кардинально меняется. Отступать и сдаваться Киев не намерен. Кадровые назначения тому наглядное свидетельство.

Хотя в Украине этническому происхождению уделяют мало внимания, предпочитая всех называть украинцами в политическом смысле или гражданами Украины, но крымские татары — вызывают повышенное внимание, а их выдвижение прямо-таки истерику в Москве. Они на своей родине в Крыму подвергаются преследованиям российской власти, чего никогда не было в украинские годы полуострова.

Во-вторых, Джапарова — крымская татарка и по должности и как символ того, что Крым остается в приоритете для Украины. Его аннексия носит временный характер и счет России за нее в полном объеме будет представлен. В том числе в международных судах. Она будет заниматься дипломатическими проблемами аннексии Крыма по должности и это сигнал Кремлю, что проблема возврата Крыма остается на повестке дня. Сколько бы в Москве не пытались ее заглушить. Здесь и по Донбассу никакого отступления. Захваченное и украденное должно быть возвращено. Tertium non datur — третьего не дано.

В-третьих, подается сигнал крымско-татарской диаспоре в Турции увеличить усилия по воздействию на турецкую власть для ужесточения экономической и финансовой блокады Крыма. Отмечены случаи ее нарушения турецкими судами и некоторыми бизнесменами. Кстати, Москва весьма опасается именно такого сдвига позиции Анкары и старается этому помешать.

И еще один фактор. Женщин среди дипломатов в Украине очень мало. Этот негативное обстоятельство следует исправлять как можно быстрее. Начало этому процессу положено.

В Украине много талантливых людей. Как мужчин, так и женщин. И не будет никаких гендерных, профессиональных и карьерных ограничений. В том числе и в дипломатической сфере.