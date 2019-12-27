Кабмин утвердил «Правила фармакологического контроля лекарственных средств»

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об утверждении «Правил фармакологического контроля лекарственных средств». Правило вступает в силу с первого июля 2020 года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин, «Правила фармакологического контроля лекарственных средств» подготовлен с целью обеспечения населения более безопасными и эффективными лекарственными средствами, усовершенствования законодательства в этой сфере и устранения имеющихся пробелов.

Организация фармакологического контроля послужит регулированию механизмов по изучению, регистрации, оцениванию побочных эффектов, проведению соответствующих исследований и принятия других необходимых в данной сфере мер. Помимо этого в Правилах определены ответственность и обязательства медперсонала и фармакологических компаний в изучении и обнаружении побочных эффектов лекарственных средств.

Настоящие Правила относятся ко всем лечебно-профилактическим учреждениям, независимо от имущественно и организационно-правовых форм, обладателям удостоверения о государственной регистрации лекарственных средств и уполномоченным им лицам.

Принятие правил фармакологического контроля послужит созданию и развитию системы вышеуказанного контроля в стране, увеличит ответственность всех участников оборота лекарственных средств, а также послужит обеспечению населения безопасными и качественными лекарствами.

| 2019-12-27T20:13:51+00:00 27 декабря 2019, 21:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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