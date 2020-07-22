Кабмин Украины продлил карантин из-за COVID-19 до 31 августа

Правительство Украины продлило адаптивный карантин, введенный из-за коронавирусной инфекции, до 31 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что изменен принцип распределения регионов для усиления карантинных мер.
Постановление «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19» кабмин принял с однодневной доработкой в среду, 22 июля.
По данным минздрава Украины, за последние сутки в стране выявлено 829 новых случаев коронавируса, выздоровели 973 человека, скончались 16.