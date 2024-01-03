Власти Германии пока не приняли решение о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«По теме Taurus к настоящему моменту нет ничего нового», — сказал он.

Хебештрайт обратил внимание, что для воздушной обороны Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставили «все, что возможно». Представитель кабмина Германии подчеркнул, что пока занимает наблюдательную позицию, в соответствии с которой будут действовать.

В бюджете ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Украине. Общий же объем траншей Киеву со стороны Берлина с февраля 2022 года превысил €25 млрд.