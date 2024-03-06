Кабинет министров Украины выделил 152 млн гривен (более $3,9 млн) на развертывание системы, которая будет блокировать телерадиовещание в приграничных областях. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда», в распоряжении которого есть соответствующее решение правительства.

Деньги выделены Госспецсвязи с целью «развертывания сети блокировки антиукраинского телерадиовещания в приграничных районах Украины с применением комплексов выборочного блокирования сигналов радиоэлектронных (телевизионных) средств».

Отмечается, что речь идет о блокировании таких сигналов с территории России, Белоруссии и непризнанного Приднестровья. Специальные комплексы, как ожидается, установят в 45 точках в приграничной зоне девяти областей: Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Комплексы могут установить к 1 мая. Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета.