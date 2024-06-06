Теле- и радиокомпании в Азербайджане могут подвергнуться санкциям за рекламу электронных сигарет.

Об этом # сообщили в Аудиовизуальном совете.

Было отмечено, что вещательные компании получают предложения о распространении платной рекламы никотиносодержащей продукции.

«В этой рекламе утверждается, что альтернативная сигаретам никотиновая продукция якобы содержит меньше вредных химических веществ. Аудиовизуальный совет обращает внимание теле-радикомпаний на то, что трансляция подобной информации будет считаться нарушением законодательства Азербайджана, а к субъекту аудиовизуального СМИ, допустившему правонарушение, будут применены административные санкции», говорится в сообщении.