Казахстан присоединился к санкциям, которые ввел против Беларуси Европейский союз.

Это следует из сайта Traderadar, который создали в Казахстане специально для того, чтобы казахстанские предприниматели при организации своей деятельности могли отследить санкционные ограничения и компании, находящиеся под санкциями, заметил сайт «Радыё Свабода».

Среди таких санкционных ограничений на сайте отмечен запрет экспорта в Беларусь «банкнот, номинированных в любой официальной валюте стран Евросоюза, ценных бумаг, выданных после 12 апреля 2022 года, или паев в коллективных инвестиционных компаниях».

Кроме того, действует запрет на перевозку грузов любым автомобильным транспортом, сделанным в Беларуси, включая транзит.

Из Беларуси запрещено поставлять «природный газ, нефть, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду», а также фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу и удобрения».

Казахстан присоединился лишь частично к санкциям Европейского союза. Запрета на поставки в Беларусь продукции, которую ограничили для продажи в Россию из-за санкций со стороны Европейского союза, правительств США, Австралии, Швейцарии, Канады и Японии, нет.