Кабинет министров внес изменения в «Количества пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения».
Как сообщает АПА, согласно изменениям, количество пунктов пропуска было увеличено:
Пункт пропуска через государственную границу Эйвазлы — Губадлинский район (село Эйвазлы), между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.
Пункт пропуска через государственную границу Газанчы — Зангиланский район (село Газанчы), между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.
Пункт пропуска через государственную границу в Физулинском международном аэропорту (Физулинский район, село Мирзаджамаллы).
Пропускной пункт государственной границы в Загатальском международном аэропорту (Загатальский район, село Мухах).