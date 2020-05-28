К сведению водителей: поблажек не будет, от коронаштрафов не увернуться

Карантин, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, на какой-то период существенно поменял привычный жизненный уклад. Людям старше 65 лет нельзя было выходить из дома вообще, остальные могли покидать квартиры, только имея рабочее разрешение, удостоверение или получив разрешение по смс. Однако многие эти правила игнорировали, и не только для того, чтобы пройтись до ближайшего продуктового магазина, но и чтобы поездить по городу.

За нарушение карантинного режима штрафовали и пешеходов, и водителей. По словам начальника отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковника полиции Кямрана Алиева, к административной ответственности за нарушение карантинного режима были привлечены около 56 тысяч водителей.

Он отметил в беседе с #, что многие водители оплатили штраф, но есть и те, кто не стали этого делать. По его словам, это вопрос законопослушности. К.Алиев также сказал, что водители нарушали не только карантин, но и правила дорожного движения.

Он подчеркнул, что если в течение установленного законом времени, нарушитель не оплатит штраф, то собранные материалы будут направлены на принудительное исполнение. Дело будет передано в суд. На имущество тех, кто не оплатил штраф, может быть наложен арест, или же штраф будет взыскан из источников дохода гражданина. Решение об этом принимает суд.

Отметим, что в Азербайджане нарушителей правил особого карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, штрафовали по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках. Так, физические лица облагались штрафом в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица — от 500 до 2 000 манатов, юридические лица — от 2 000 до 5 000 манатов.

Председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов отметил, что не знает, насколько верно с юридической точки зрения штрафовать за нарушение карантина, если в стране не было введено чрезвычайное положение. В соседней России правомерность таких штрафов также неоднократно обсуждалась. Но если опираться на вышеупомянутую статью, и на тот факт, что такой штраф предусмотрен законом, то соответствующая структура, в данном случае дорожная полиция, может выписать штраф за административное нарушение.

«У дорожной полиции, которая часто сталкивается с нарушителями, отлажена система их наказания, составление протоколов. В том случае, если тот, кому выписали протокол, согласен с этим, то он оплачивает штраф, если же водитель считает себя не виновным, он имеет право в течение 10 дней опротестовать протокол. Сначала несогласного со штрафом водителя должны пригласить в ГАИ и попытаться разобраться в ситуации. Там водителю должны предоставить всю документацию, связанную с его правонарушением.

Например, у водителя был пропуск, разрешающий ему свободное передвижение в карантин, а его все равно оштрафовали, в этом случае должны отменить незаконный штраф. А может быть и так, что водитель приведет доказательства, которые не убедят в его правоте. Но и в этом случае, дорожная полиция не может заставить человека оплатить штраф. Тогда дело будет передано в суд, который выслушает обе стороны и вынесет вердикт», – сказал он.

По словам Ф.Мамедова, важно, чтобы протокол был правильно оформлен, и чтобы нарушителя проинформировали о его правонарушении. Если это не было сделано, то он теряет силу. Эксперт отметил, что некоторые водители отказываются подписывать протокол, но подпись не приравнивается к признанию вины, к согласию с протоколом. Можно в графе «особое мнение» написать, что с ним не согласен без указания причин. Их будут выяснять потом.

Как говорит Ф.Мамедов, многие не оплачивают штрафы совсем не потому, что уверены в своей невиновности, а из-за юридической безграмотности.

«Это можно в какой-то мере объяснить и особенностями менталитета. Водитель рассуждает так: «Я никого не убил, никому не причинил вреда», так за что меня штрафовать? Он не понимает, что закон есть закон, и надо его соблюдать, а за несоблюдение ждет наказание. Если все водители будут знать и соблюдать закон, то число правонарушений сократится до минимума. Многие нарушают его как раз по незнанию. А кто-то может и надеяться на то, что штраф отменят через некоторое время. Например, есть ведь в стране закон «Об обязательном страховании недвижимости», за неисполнение которого предусмотрены штрафы, но их не применяют. Не все верят, что их оштрафуют и в связи с карантином. Но не думаю, что тут будут какие-то поблажки. Водителям следует помнить, что на штраф набегают пени, и чем дольше тянуть с его погашением, тем выше будет сумма. К тому же, есть риск того, что суд наложит арест на имущество из-за неоплаченного штрафа».