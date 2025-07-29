В Москве «приняли к сведению» заявление президента США Дональда Трампа, который накануне сообщил о сокращении срока, данного им России для достижения мирного урегулирования в Украине. Об этом во вторник сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Продолжается специальная военная операция», — добавил Песков, употребив используемый российскими властями термин для обозначения войны в Украине. Он отметил, что Россия «сохраняет приверженность мирному процессу» и при этом стремится к обеспечению своих интересов в ходе мирного урегулирования.

Песков также прокомментировал слова Трампа о том, что он более не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным «ради разговоров»: «Я хочу избежать каких-либо оценок». Песков уточнил, что вопрос о возможной встрече Путина и Трампа пока не актуален. Также, по словам Пескова, Россия заинтересована в налаживании отношений с США, однако в последнее время этот процесс замедлился.

Президент России с 14 июля, когда Трамп дал России 50 дней на достижение мира с Украиной, так и не прокомментировал предложение американского президента.

14 июля Трамп дал Путину 50 дней на заключение перемирия с Украиной. Теперь он считает, что «ждать больше нет смысла». В понедельник Трамп заявил, что сокращает срок до 10-12 дней. Своё решение американский президент объяснил тем, что «очень разочарован» в действиях Путина. Президент США повторил, что по-прежнему считает, что Россия могла бы пойти на «сделку», но, если этого не произойдёт, он готов ввести новые санкции, в том числе высокие пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за его слова. (svoboda.org)