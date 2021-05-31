Турция рассчитывает разработать собственную вакцину от коронавируса нового типа до конца 2021 года.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

Глава государства также сообщил о смягчении ряда ограничительных мер, введенных властями в рамках борьбы с распространением COVID-19.

По его словам, с завтрашнего дня кафетерии, кафе, чайные, парки развлечений и аналогичные места смогут работать с 7 утра до 9 вечера, кроме воскресенья.

При этом он добавил, что в течение июня в Турции с 22.00 до 05.00 по будням и субботам будет действовать ограничение на выход из дома.