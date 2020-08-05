Johnson & Johnson продаст США 100 млн доз вакцины от COVID-19 за $1 млрд

5 августа, американская компания Johnson & Johnson подписала соглашение с правительством США, в соответствии с которым она поставит ему 100 млн доз разрабатываемой ею вакцины от COVID-19 на общую сумму $1 млрд. Таким образом, одна доза вакцины J&J будет стоить $10, что существенно дешевле, чем заявленная недавно фармкомпанией Moderna цена от $32 до $37 за дозу подобной вакцины или $19,5 за дозу вакцины от BioNTech и Pfizer, но дороже $3–4 за дозу вакцины, разрабатываемой AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Американские власти уже заключили подобные соглашения со многими другими фармкомпаниями. Так, в мае США договорились о покупке 300 млн доз вакцины от AstraZeneca и Оксфордского университета за $1 млрд, а в июле — о покупке 100 млн доз вакцины, разработанной Sanofi и GlaxoSmithKline, за $2,1 млрд. Правительство США также инвестировало $456 млн в разработку вакцины J&J и более $950 млн в такие разработки Moderna.

J&J также стала одной из компаний, переговоры с которыми о возможных закупках вакцины от COVID-19 ведут власти ЕС. Ни одна из вакцин от COVID-19 пока не готова к использованию. Около 20 компаний сейчас ведут клинические испытания таких вакцин. J&J, которая начала разработку вакцины в январе, с июля также проводит ее клинические испытания. (Коммерсант.Ру)