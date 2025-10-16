По данным BBC, около 3 тыс. граждан Великобритании присоединились к коллективному иску к американской компании Johnson & Johnson (J&J). Истцы обвиняют J&J в том, что компания производила и продавала тальковую присыпку, зная, что она вызывает рак из-за содержания асбеста.

Адвокаты фирмы KP Law, представляющие интересы истцов, утверждают, что в J&J еще с 1960-х годов знали, что в выпускаемой ими гигиенической присыпке содержится асбест. Однако производитель не размещал на своей продукции никаких предупреждений об этом и продолжал продавать ее в Великобритании вплоть до 2022 года. Истцы заявляют, что у них есть родственники, у которых на фоне использования присыпки диагностировали рак, ставший причиной смерти. Большинство случаев связано с раком яичников, также сообщается о случаях мезотелиомы и перитонеального рака.

Это первый иск к J&J по этим обвинениям в Великобритании. J&J уже выступает ответчиком по многочисленным искам больных онкологическими заболеваниями в США, где продажи присыпки были остановлены в 2020 году. В мае 2024 года компания предложила урегулировать претензии почти 60 тыс. потребителей, предложив компенсацию в размере $6,475 млрд. При этом компания продолжает отрицать, что ее продукция содержит канцерогены. В начале октября суд Лос-Анджелеса постановил, что Johnson & Johnson должна выплатить $966 млн семье женщины, умершей от мезотелиомы. Суд признал, что болезнь могла быть вызвана применением талька, содержащего асбест. (kommersant)