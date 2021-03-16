Йенс Столтенберг назвал главными угрозами Россию, терроризм, подъем Китая и изменение климата

Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами НАТО. Об этом, по сообщению ТАСС, заявил во вторник на онлайн пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.

«Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения — вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности», — сказал он.

По словам Столтенберга, военные расходы всех стран Североатлантического альянса выросли в 2020 году на 3,9%, несмотря на негативное влияние пандемии на их экономики. «В 2020 году мы продолжили инвестирвать в оборону. Несмотря на причинение пандемией ущерба экономикам, это был 6-й год увеличения расходов, и оно составило 3,9 процента», — сказал он.