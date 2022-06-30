Комиссия, действующая в составе Министерства обороны, завершила изучение информации об участии в Отечественной войне еще более 7000 граждан и направила документы в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении им звания «Ветеран войны».

Информацию об этом распространило Минобороны.

Согласно информации, после принятия решения имена этих граждан будут включены в подсистему «Зафар» для присвоения им звания «Ветеран войны».

После этого им также будет обеспечено назначение ежемесячной стипендии Президента Азербайджанской Республики (80 манатов), которая будет оформлена с 1 января 2022 года.

Отметим, на сегодняшний день звание «Ветеран войны» присвоено 76 000 человек, принимавших участие в Отечественной войне.