На Западном берегу реки Иордан охранник контрольно-пропускного пункта «Каландия» выстрелил в палестинку, увидев у нее в руках нож, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Михаила Зингермана.
Полиция изучает записи камер видеонаблюдения для анализа всех деталей инцидента.
«Подозреваемая с ножом приблизилась к переходу «Каландия», где гражданский охранник увидел ее, выстрелил в нее и нейтрализовал», – рассказал журналистам Зингерман.
По данным Красного полумесяца, в результате столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу пострадали 293 палестинца, 26 человек получили ранения от боевых пуль.
Ранее радио Sputnik сообщила сообщило, что Путин назвал пути решения палестино-израильского конфликта (radiosputnik.ria.ru).