По меньшей мере 350 человек были задержаны в Иерусалиме.

Как передает #, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на местную полицию.

«Более 350 человек арестованы в комплексе Аль-Акса в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.

Израильская сторона сообщила о том, что истребители и танки Армии обороны страны нанесли в среду удары по военной учебной базе и военным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.