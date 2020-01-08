Израиль ждет публикации плана Трампа по Палестине до марта

Израиль предполагает, что администрация президента США Дональда Трампа обнародует свой мирный план для Ближнего Востока до очередных выборов в Израиле 2 марта, сообщил портал Axios со ссылкой на израильские официальные лица.
По данным Axios, визит эмиссара Трампа Ави Берковица в Израиль на этой неделе стал частью подготовки к публикации плана. Берковиц встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером крупнейшей оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Белый дом от комментариев отказался.
Администрация Трампа уже дважды откладывала публикацию плана, который разрабатывается с 2017 года.
Нетаньяху обещал избирателям аннексировать Иорданскую долину и Западный берег реки Иордан. Аналитики гадают, поддержит ли Трамп эту инициативу. Если Нетаньяху заручится поддержкой Трампа, это может помочь его переизбранию.(РИА Новости)