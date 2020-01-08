Израиль ждет публикации плана Трампа по Палестине до марта

Портал предполагает, что публикация плана может повлиять на исход выборов в Израиле, по его данным, этим обеспокоена израильская оппозиция. Трамп в прошлом поддерживал Нетаньяху, хотя и дистанцировался от прямой поддержки в ходе предвыборных кампаний. Выборы, которые пройдут в Израиле в марте — уже третьи по счету, поскольку предыдущие два раза ни Нетаньяху, ни его противники не смогли сформировать коалиционное правительство.