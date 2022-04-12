Израиль продал в течение 2021 года вооружений на $11,3 млрд, что на три млрд долларов больше аналогичного показателя 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны еврейского государства.

«Израильский экспорт вооружений достиг нового рекорда в 2021 году, составив $11,3 млрд. Количество новых подписанных соглашений увеличилось более чем на 30% по сравнению с 2020 годом», — говорится в заявлении.

В министерстве указали, что основную долю военного экспорта Израиля в 2021 году составили «ракеты, реактивные снаряды и системы ПВО (20%), услуги по обучению (15%), БПЛА и беспилотные системы (9%), радары и РЭБ (9%), пилотируемые самолеты и авионика (9%), наблюдение и оптоэлектроника (5%), боевые модули и пусковые установки (7%), транспортные средства и БТР (7%), системы связи (6%), разведка и киберсистемы (4%), боеприпасы (4%)».

В пресс-службе добавили, что 34% оборонного экспорта Израиля в 2021 году было направлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 41% — в страны Европы, 12% — в Северную Америку, 3% — в Африку и 3% — в Латинскую Америку. Кроме того, 7% потока израильских вооружений пришлось в прошлом году на арабские страны, подписавшие «Авраамовы соглашения», отметили в министерстве.