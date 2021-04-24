Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты

Израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ранее военные сообщили, что из сектора Газа по территории Израиля в ночь на субботу выли выпущены три ракеты, одна из которых была перехвачена системой ПРО «Железный купол».
«Ранее сегодня вечером из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты. В ответ недавно танк ЦАХАЛа ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа. Позже из сектора Газа были выпущены еще две ракеты, одна из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол», — говорится в сообщении. (РИА Новости)
| 2021-04-24T04:15:40+04:00 24 апреля 2021, 08:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss