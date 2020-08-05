Израиль предложил Ливану гуманитарную помощь

Израиль предложил Ливану гуманитарную помощь на фоне последствий от произошедшего в порту Бейрута взрыва. Об этом сообщает издание «Маарив».

С соответствующим обращение выступили министр обороны и сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц и глава МИД Габи Ашкенази.

Издание отмечает, что предложение было сделано через оборонные и дипломатические каналы.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В минздраве страны заявили, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.