Израиль отказался от краткосрочного перемирия с ХАМАС

Израиль предупредил египетских посредников, что отказывается от краткосрочного перемирия с ХАМАС и принятия режима прекращения огня, пока не будут достигнуты цели операции против движения. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на официальный источник в Египте сообщало, что Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает усилия по скорейшему прекращению огня. В целях нормализации ситуации осуществляются контакты с каждой из сторон конфликта, а также с другими странами. По словам источника, связь ведется на политическом уровне и на уровне безопасности.

Также Каир собирался направить две делегации службы египетской разведки в Газу и Тель-Авив.