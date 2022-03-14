По информации радиостанции «Кан Бет», в понедельник, 14 марта, на заседании правительства Израиля будет обсуждаться вопрос размещения беженцев из Украины, а также новых репатриантов из Украины и России. По оценкам Штаба национальное безопасности, которые приводит сайт «Гаарец», в ближайшие три месяца в Израиль прибудут от 30.000 до 50.000 новых репатриантов, передает newsru.co.il.

Радиостанция «Кан Бет» передала, что на данном этапе планируется использовать для размещения беженцев хостели, неиспользуемые военные базы и пустующие помещения. Также рассматривается вопрос создания временных палаточных лагерей.

Судя по публикации на сайте «Гаарец», иной подход у правительства к размещению новых репатриантов. В частности, в министерстве строительства намерены добиваться того, чтобы как можно меньшее количество репатриантов расселялись во временное жилье или оставались жить у родственников, поскольку считают необходимым создание условий для их самостоятельной жизни с первых дней в стране. Рассматривается возможность оказания государственной помощи при аренде жилья.

Кроме того, по данным «Гаарец», в министерстве строительства предлагают отдавать преимущество новым репатриантам перед очередниками при распределении социального жилья.

По данным «Гаарец», правительство также обсуждает предложение о создании районов из так называемых домов-караванов, которые выручали Израиль в предыдущие волны репатриации. Но, по данным издания, этому варианту в правительстве предпочитают создание новых населенных пунктов или расширения уже имеющихся.